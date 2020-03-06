Российские дети выпили газировку в Burger King и оказались в реанимации

Сразу трое детей в российской Перми оказались в реанимации после того, как выпили газировку в кафе Burger King в одном из торговых центров. Об этом пишет онлайн издание «59.ru».

По словам матери двух заболевших мальчиков, это не первый случай, и сильнейшая аллергическая реакция на продукцию кафе у ее детей проявлялась в декабре прошлого года. У мальчиков проявились такие симптомы аллергии, как крупные красные пятна, коросты и пузыри. На лицах у детей также местами сходит кожа.

Россиянка подчеркнула, что дети ходят в Burger King без разрешения; там они едят бургеры и пьют газировку по 39 рублей.

Мать третьего пострадавшего мальчика рассказала, что ее сына тоже госпитализировали с симптомами аллергии, но его состояние не такое серьезное. «Мы раньше обратились к врачам, поэтому нет таких серьезных последствий, сразу начали лечение, — пояснила женщина. — По словам сына, он пил газировку в тот день. И позже начались боль, зуд, жжение».

В октябре прошлого года сообщалось, что в Великобритании мать двоих детей впала в кому на три дня из-за острой аллергической реакции на диетическую колу. Известно, что у женщины и двух ее сыновей сильная аллергия на искусственный подсластитель аспартам, который используется в больших количествах в диетических безалкогольных напитках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!