Мать двоих детей впала в кому после глотка диетической колы

В Великобритании мать двоих детей Элизабет Перкинс впала в кому на три дня из-за острой аллергической реакции на диетическую колу. Об этом сообщает Daily Mirror.

Известно, что у женщины и двух ее сыновей сильная аллергия на искусственный подсластитель аспартам, который используется в больших количествах в диетических безалкогольных напитках. По словам Перкинс, она «чуть не умерла» после глотка диетической колы в ресторане Burger King. При этом женщина при заказе подчеркнула, что ей нужна обычная кола, однако ей выдали напиток с сахарозаменителями.

Уже после первого глотка у нее началось головокружение, а затем она потеряла сознание, впав в кому. Из этого состояния она выбралась лишь через трое суток. Отмечается, что в организме Перкинс нет ферментов, которые расщепляют подсластители, поэтому для нее этот напиток был как «мгновенный яд».

4 октября сообщалось, что туристка из Великобритании потеряла сознание и впала в кому в турецком аэропорту из-за продолжительной болезни. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, а сканирование показало, что женщина страдала от аневризмы головного мозга.

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