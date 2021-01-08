Крестьяне принесли труп соседа в банк с целью получить деньги на его кремацию

В Индии крестьяне принесли в банк труп соседа с целью получить с его счета средства на кремацию. Сотрудники банка были вынуждены им уступить, сообщает Daily Mail.

Одинокий мужчина умер в своем деревенском доме в возрасте 55 лет. Соседи обнаружили его спустя несколько часов. Они обыскали жилище индуса, чтобы найти деньги или драгоценности, которыми можно было бы заплатить за похороны. Ничего ценного они не нашли, однако обнаружили сберкнижку, на которой лежало 1600 долларов.

По словам полицейского Амрендара Кумара, местные жители принесли его тело в банк и отказывались уходить, пока управляющий филиалом не выдал им средства на кремацию со сберкнижки. В итоге сотрудники кредитной организации были вынуждены уступить.

«Через час с лишним я дал им денег (135 долларов), и они, наконец, покинули банк с его телом», — рассказал глава отделения Санджев Кумар, признавшись, что подобная сцена вызвала панику.

Как отметила одна из соседок умершего, у мужчины не было средств к существованию и он не получал никакой помощи от государства. На протяжении долгого времени индус болел, за ним некому было ухаживать. Соседи помогали мужчине, принося ему готовую еду и одежду.