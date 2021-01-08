В Европе назвали Трампа человеком прошлого

Президент США Дональд Трамп считается человеком прошлого с международной точки зрения. Об этом заявил в эфире телеканала RTBF председатель Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, страница американского лидера уже перевернута. При этом Мишель указал на серьезные последствия действий главы государства. «Сотрудничество было очень затруднено. Трамп вышел из Парижского соглашения по климату, отношения с НАТО были напряженными. В рамках сложной ситуации на Ближнем Востоке Европейский союз пытался вступить в диалог с Соединенными Штатами, и это было чрезвычайно сложно. Я бы мог продолжать примеры один за другим», — отметил председатель Европейского совета.

Он выразил сожаление из-за поведения администрации Трампа на международной арене. Действия республиканца производили впечатление, что «красные линии преодолевались одна за другой» и вылились в кульминацию беспорядками в Капитолии.

По мнению Мишеля, команде избранного президента США Джо Байдена предстоит работа по сплочению нации. «В нашей перспективе возобновить более тесный диалог и союз, основанный на общих ценностях: демократии, правовом государстве, свободе», — заключил он.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предположила, что Байден на посту президента США будет проявлять больше дружелюбия к странам Европы, нежели Трамп — однако в целом демократ продолжит курс республиканца. По ее словам, в последние годы США стали вести более жесткую политику в отношении ЕС, хотя по своей сути она не менялась.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.