В Байдене увидели больше дружелюбия к Европе

Избранный президент США Джо Байден на посту президента США будет проявлять больше дружелюбия к странам Европы, нежели его предшественник Дональд Трамп — однако в целом демократ продолжит курс республиканца. Об этом рассказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, в последние годы США стали вести более жесткую политику в отношении ЕС, хотя по своей сути она не менялась. «Трамп четче выражает то, что другие президенты США до него формулировали более дружелюбно. Поэтому можно, наверное, сказать, что Байден снова будет дружелюбнее формулировать то, что Трамп делал жестче и агрессивнее», — предположила Кнайсль.

Некоторые страны Европы понадеялись на перезагрузку отношений с США после президентских выборов. Например, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин надеется на продуктивное сотрудничество с Вашингтоном. Министр отметил, что необходимо новое общее с США понимание глобальных «правил игры» в вопросах политики, борьбы с коронавирусом и климатическими изменениями.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. В итоге Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп результатов не признает.

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