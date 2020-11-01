В Германии выразили надежду на перезагрузку отношений с США

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин надеется на перезагрузку отношений с Вашингтоном после предстоящих выборов президента Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в интервью газете Tagesspiegel.

Министр считает, что необходимо новое общее с США понимание глобальных «правил игры» в вопросах политики, борьбы с коронавирусом и климатическими изменениями. По его словам, будущее мира станет ужасающим, если многие проблемы не будут решаться в сотрудничестве двух стран.

«Вскоре после выборов мы обратимся к Вашингтону с предложениями — и представим трансатлантическую New Deal («Новую сделку»)», — подчеркнул в интервью Маас.

При этом политик отказался отвечать на вопрос о том, кого из кандидатов на американских выборах он поддерживает. В то же время Маас напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп в своих выступлениях неоднократно ставил ЕС в один ряд с такими «противниками США», как Россия и Китай.

Выборы президента в США пройдут 3 ноября, однако в связи с пандемией коронавируса имеется возможность досрочного голосования. 26 октября сообщалось, что досрочно проголосовали почти 60 миллионов человек.

Ранее, 24 октября, действующий глава США Дональд Трамп также досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. После того как президент опустил бюллетень в урну, он заявил журналистам, что проголосовал за парня по имени Трамп.