На выборах в США досрочно проголосовали почти 60 миллионов человек

На всеобщих выборах в США досрочно проголосовали почти 60 миллионов человек. Об этом сообщается в Twitter профессора Флоридского университета Майкла Макдональда.

«Мы закончим день на отметке 59,4 миллиона. Вполне возможно, что с первым утренним обновлением завтрашнего дня их число превысит 60 миллионов», — отметил ученый, ведущий подсчет явки.

Эксперты объясняют рекордный уровень досрочного голосования пандемией коронавируса. Жители США опасаются, что в день выборов на участках будет слишком многолюдно, что существенно повысит риск заражения. Кроме президента и вице-президента, в США будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах главы государства в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. После того как президент опустил бюллетень в урну, он заявил журналистам, что проголосовал за парня по имени Трамп.

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