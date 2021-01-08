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Иммунолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в фитнес-клубе

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Фото: Pixabay.com

Чтобы избежать заражения коронавирусом в фитнес-клубе, нужно соблюдать ряд рекомендаций. В первую очередь, проверить, исполняет ли организация предписанные правила по недопущению распространения инфекции. Об этом в интервью с RT рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Первое: если вы приходите в фитнес-клуб после перерыва, нужно убедиться в том, что у них работают рециркуляры. (...) Второе: нужно убедиться, что, когда вы находитесь в клубе, там регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами», — назвал определяющие факторы эксперт. По его словам, факт уборки можно определить по легкому запаху хлорки.

Специалист также подчеркнул, что максимальное количество посетителей в залах должно быть ограничено, воду лучше приносить с собой, а во время занятий спортом следует надевать маску. Ее лучше выбирать хлопчатобумажную, но не одноразовую. Необходимость маски обусловлена тем, что при учащенном дыхании и покашливании во время занятий спортом выделяется большее количество аэрозоля, чем при спокойном дыхании.

На данный момент в России выявлено более 3,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, страна занимает четвертое место в мире по заболеваемости. Из заболевших 59 тысяч человек скончались, еще более 2,5 миллиона выздоровели.

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