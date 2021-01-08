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Бывший российский боксер избивал своего сына ради «любви к спорту»

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Бывший боксер из Нижнего Новгорода регулярно избивал пятилетнего сына. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в прокуратуре Нижегородской области со ссылкой на жалобу матери мальчика. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее издание NewsNN сообщало о том, что отец пытает своего пятилетнего сына спортом, от чего у ребенка не только телесные травмы — перелом бедра, трещина в руке, но и психологические. Он мучил мальчика, чтобы привить ему «любовь к физической культуре».

Прокуратура установила, что мужчина на протяжении длительного времени избивал мальчика, из-за чего он получил травмы. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

Ранее житель Биробиджана приревновал супругу, сломал ноги их годовалой дочери и искусал ее.

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