Бывший российский боксер избивал своего сына ради «любви к спорту»

Бывший боксер из Нижнего Новгорода регулярно избивал пятилетнего сына. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в прокуратуре Нижегородской области со ссылкой на жалобу матери мальчика. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее издание NewsNN сообщало о том, что отец пытает своего пятилетнего сына спортом, от чего у ребенка не только телесные травмы — перелом бедра, трещина в руке, но и психологические. Он мучил мальчика, чтобы привить ему «любовь к физической культуре».

Прокуратура установила, что мужчина на протяжении длительного времени избивал мальчика, из-за чего он получил травмы. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

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