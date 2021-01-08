Россиянам раскрыли судьбу COVID-19 в 2021 году

Семейный врач, председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев раскрыл в беседе с «МК» судьбу коронавируса в России в наступившем году.

Так, большинство специалистов сходятся во мнении, что вирус будет постоянно мутировать и останется в нашей жизни так же, как и грипп. При этом заболеваемость пойдет на спад.

По мнению специалиста россиян ждет эволюция COVID-19. Так, вирус становится менее опасным, а, следовательно, и более заразным. «Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой», — сказал он.

Врач считает, что к весне заболеваемость станет минимальной, как это было прошлым летом. При этом он полагает, что вакцинация в России не сыграет решающей роли в борьбе с пандемией из-за недоверия к разработанным прививкам. «Гораздо вероятнее, что большая часть восприимчивого к этой инфекции населения приобретет иммунитет», — сказал он.

Ранее публицист и телеведущий Анатолий Вассерман дал прогноз на 2021 год. Он напомнил, что 2020 год прошел под знаком коронавируса. То же самое, по словам эрудита, будет и в 2021-м. По мнению Вассермана, вакцинация по всему миру продлится около трех лет. При этом он призвал все равно готовиться к худшему.