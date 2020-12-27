В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса

В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию коронавируса. По мнению академика РАН, заведующего научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Вадима Покровского, это может произойти в следующем году, передает РИА Новости.

Как отметил Покровский, в 2021 году вспышка инфекции в России пойдет на спад, и все «выдохнут с облегчением». «Думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», — сказал он.

В то же время, добавил ученый, другие опасные заболевания, как, например, туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, «никуда не денутся». По его словам, эти болезни распространяются медленнее, однако против них у человечества пока нет вакцины.

Ранее сообщалось, что люди, переболевшие коронавирусом, раскрыли его неожиданные последствия. По словам инфицированных, они начали воспринимать несуществующие запахи. Пациенты жалуются, что чувствуют «отвратительные» запахи рыбы и серы. Эксперты объясняют такой «уникальный» побочный эффект тем, что SARS-CoV-2 является нейротропным вирусом.