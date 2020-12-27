Россия
 
Последние новости
Песков назвал обидевшую Путина «огромную ошибку» Зеленского
Онколог назвал вызывающие рак косметологические процедуры
В Госдуме сравнили градус враждебности Зеленского и Порошенко
Адвокат напомнил россиянам о штрафах из-за празднования Нового года
«Зенит» предложил футболисту клуба АПЛ контракт с зарплатой 10 миллионов евро
Найдена самая дорогая квартира в Москве 
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Российский генерал оценил публикацию о кошмаре для Европы
Раскрыто неожиданное последствие коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию коронавируса. По мнению академика РАН, заведующего научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Вадима Покровского, это может произойти в следующем году, передает РИА Новости.

Как отметил Покровский, в 2021 году вспышка инфекции в России пойдет на спад, и все «выдохнут с облегчением». «Думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», — сказал он.

В то же время, добавил ученый, другие опасные заболевания, как, например, туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, «никуда не денутся». По его словам, эти болезни распространяются медленнее, однако против них у человечества пока нет вакцины.

Ранее сообщалось, что люди, переболевшие коронавирусом, раскрыли его неожиданные последствия. По словам инфицированных, они начали воспринимать несуществующие запахи. Пациенты жалуются, что чувствуют «отвратительные» запахи рыбы и серы. Эксперты объясняют такой «уникальный» побочный эффект тем, что SARS-CoV-2 является нейротропным вирусом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Президент Абхазии заразился коронавирусом
Посол США отказался от предложения привиться российской вакциной
Раскрыто неожиданное последствие коронавируса