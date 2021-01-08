Стало известно о русскоязычном мужчине среди задержанных после штурма Капитолия

Среди задержанных после штурма Капитолия людей оказался русскоязычный мужчина — он попросил в суде переводчика, сообщает Washington Post.

«Я не знаю, какое незаконное проникновение вы имеете в виду», — сказал он. Других подробностей издание не привело.

6 января митинг сторонников Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. В ходе них погибли пять человек. десятки задержаны.

Кроме того, сообщалось о двух самодельных бомбах, заложенных в штаб-квартирах обеих американских партий неподалеку от Капитолия. За информацию о заложивших устройства преступниках ФБР пообещало 50 тысяч долларов.

После случившегося аккаунты Трампа в Facebook были заблокированы, сам действующий президент по-прежнему отказывается признавать поражение на выборах, но обещает мирно передать власть Байдену.