Акции Тинькофф банка взлетели после снижения доли Тинькова

Акции TCS Group, головной компании Тинькофф банка, взлетели в цене в ходе торгов на Московской бирже 8 января после снижения доли владения основателя Олега Тинькова и его семьи, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации глобальная депозитарная расписка (ГДР; инструмент, закрепляющий за держателем право на владение акциями) стоила на Московской бирже 2832,8 рубля. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии 6 января составил 14,7 процента.

Стоимость одной акции на Лондонской бирже (LSE) составляет 38,08 доллара. Рост по сравнению с предыдущим торговым днем — 8,1 процента, или 2,88 доллара.

7 января стало известно, что торгуемые на LSE акции TCS Group класса B, принадлежащие структурам семьи Тинькова, будут конвертированы в акции класса A. Последние дают право на один голос на общем собрании акционеров против десяти голосов для держателей бумаг класса B.

Таким образом, голосующая доля Тинькова в TCS Group сократится с 84 до 35 процентов. Сам бизнесмен объяснил такой шаг необходимостью провести фундаментальные изменения, о которых будет объявлено позднее.