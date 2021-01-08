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Умер бывший следователь по делу Листьева Петр Трибой

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Фото: сайт Союза ветеранов следствия veteran-sled.ru

Бывший следователь Петр Трибой, расследовавший убийство телеведущего и главы ОРТ Владислава Листьева, умер вследствие воспаления легких, полученного при коронавирусе. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Печальная весть. Скончался мой друг Петр Трибой, некогда один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство В. Листьева», — написал Хинштейн.

По словам депутата, смерть наступила вечером 7 января в больнице. Похороны, вероятнее всего, состоятся на следующей неделе, добавил он.

Трибой работал в следственных органах СССР и России с 1980 года. В 2001 году он уволился из Генпрокуратуры и стал адвокатом.

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