Собчак опубликовала фото отца с Байденом

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» архивное фото, на котором, как она утверждает, изображены ее отец, первый и единственный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, и избранный президент США Джо Байден.

«Ого. Нашла фото папы с Байденом», — подписала фото Собчак.

Ранее Собчак назвала цензурой блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа. Подобные меры, по ее мнению, являются «подруливанием» интересов одной из политических сил.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. По заявлению руководства соцсети, аккаунт политика @realDonaldTrump был заморожен из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

По данным СМИ, Трамп пришел в ярость из-за бессрочной блокировки его аккаунта. В настоящее время он пытается понять, какие у него есть еще варианты, кроме Twitter, рассказал собеседник издания Politico.