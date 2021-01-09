Большинство американцев высказались за досрочный уход Трампа с поста президента

Большинство американцев высказались за то, чтобы действующий президент США Дональд Трамп досрочно покинул свой пост. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос, проведенный агентством совместно с аналитической компанией Ipsos.

Согласно данным исследования, 14 процентов жителей США выступают за отстранение Трампа с помощью процедуры импичмента. 30 процентов американцев поддержали вариант с отстранением главы государства в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности. 13 процентов опрошенных считают, что Трампу стоит добровольно покинуть свой пост.

Отмечается, что 80 процентов респондентов осудили действия граждан, ворвавшихся в Капитолий. Только 12 процентов американцев высказались в их поддержку.

Ранее сообщалось, что большинство американских избирателей увидели в штурме Капитолия, который произошел 6 января, угрозу демократии. По данным опроса интернет-компании YouGov, 93 процента демократов сочли случившееся угрозой демократии, к ним присоединилось и большинство нейтральных избирателей — 55 процентов. При этом лишь 27 республиканцев поддержали их мнение.

6 января митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.