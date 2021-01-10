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Министр труда Австрии ушла в отставку из-за обвинений в плагиате

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Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер ушла в отставку из-за давления, которое на нее оказывали на фоне обвинения в плагиате при написании диссертации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы министерства.

Ашбахер отметила, что приняла это решение, поскольку СМИ и политические оппоненты не позволили ей провести справедливую проверку работы и опровергнуть обвинения.

Обвинения в плагиате министру выдвинул независимый эксперт. Он утверждал, что некоторые фрагменты текста для диссертации Ашбахер скопировала без указания конкретных ссылок. Кроме того, эксперт негативно отозвался и о дипломной работе министра, написанной в 2006 году. По его словам, она также полна плагиата, более того, Ашбахер недостает знаний немецкого языка.

Университет пообещал провести проверку.

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