Актер из «Интернов» подрался с худруком театра

Актер Сергей Попов, который сыграл в сериале «Интерны» врача-анестезиолога, подрался с художественным руководителем «Театрального особняка» Леонидом Красновым. Об этом режиссер рассказал «Московскому комсомольцу».

По его словам, драка произошла с ночь с пятницы на субботу. Перед этим Попов попросил, чтобы ему разрешили остаться в театре из-за сложностей с квартирой.

Конфликт завязался, когда Краснов вернулся в театр из Вологды. Попов начал хвалиться своими заслугами в кино, а после вопроса режиссера, в чем именно они заключаются, вспыхнул. «Внезапно он начал махать руками у моего лица. (...) Не было никакой драки. Я просто его осадил. Но он мгновенно вызвал полицию», — отметил Краснов.

В ноябре появилась информация о том, что актер Павел Прилучный был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова, у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Прилучный заявил, что упал и ударился головой.