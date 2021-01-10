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Жители Мадрида устроили массовую игру в снежки и были разогнаны полицией

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Фото: Бруно Тевенин / РИА Новости

Жители Мадрида собрались в центре города после самого сильного снегопада за последние 80 лет и устроили массовую игру в снежки. Прервать ее пришлось полицейским, пишет газета 20 minutos.

Молодые люди образовали большой круг вокруг площади и принялись бросать друг в друга снег. Когда на асфальте его уже не осталось, жители начали использовать подручные предметы.

Сотрудники правоохранительных органов остановили «бой», объяснив это нарушениями мер по предотвращению распространения коронавируса.

Мощный снегопад начался в Мадриде в пятницу, 8 января, он парализовал работу международного аэропорта Барахас. Был объявлен красный уровень тревоги. В связи с этим работа аэропорта была остановлена до улучшения видимости. Кроме того, в стране было затруднено движение по сотням дорог, некоторые трассы перекрыты, а также частично приостановлено железнодорожное сообщение.

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