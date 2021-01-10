Стало известно о состоянии выжившего после схода лавины в Норильске подростка

14-летний подросток, который выжил после схода лавины в Норильске, пришел в себя. Об этом рассказала его тетя Раиса Бердникова в видео, опубликованном в Telegram-канале LIFE SHOT.

По ее словам, ребенок уже ест и разговаривает. Заключения врачей еще нет, но, по предварительным данным, серьезных переломов у подростка не выявлено. «Сильное поражение было рук и ног, но, похоже, врачи спасли от ампутации. Постепенно возвращается подвижность», — добавила Бердникова.

Она отметила, что он помнит, что произошло. «В тот момент он не спал, готовился ко сну. Услышал треск вспышки, и потом ударная волна от лавины разнесла домик. Его спасло то, что рядом с ним был то ли спальник, то ли одеяло — что-то теплое... Придя в себя, он начал спрашивать у врачей, где родители», — рассказала Бердникова.

О сходе лавины в районе горнолыжного курорта в Красноярском крае стало известно вечером 8 января. Она накрыла шесть гостевых домиков, которые не принадлежали комплексу и сдавались внаем. В одном из них находилась семья из четырех человек, в том числе двое детей. Также сообщалось, что два человека выбрались из-под снега самостоятельно, однако получили различные травмы.