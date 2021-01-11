Алиев захотел подвести черту под конфликтом в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настроен на результат, чтобы подвести черту под усилиями по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
Он согласился, что договоренности о прекращении огня в регионе выполняются эффективно. Серьезных поводов для беспокойства не было, сказал Алиев.
Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина длилась почти четыре часа. Во время пресс-конференции по итогам переговоров стало известно, что сторонам не удалось договориться о военнопленных. Вместе с тем Пашинян отметил, неурегулированным вопросом остается также статус Нагорного Карабаха.
9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.
Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокациях.