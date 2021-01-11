Раскрыта правда о первых людях на Земле

Ученые Института истории человечества Общества Макса Планка раскрыли правду о времени существования первой человеческой культуры, относящейся к мезолиту или среднему каменному веку. Оказалось, что характерные для нее методы создания орудий труда просуществовали вплоть до 11 тысячи лет назад, а не до 30 тысяч лет назад, как считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В Среднем каменном веке люди развили технику обработки камня, когда от него отщипывают острые фрагменты, используемые для создания таких инструментов, как скребки и острые наконечники. Эти типы артефактов встречаются в слоях возрастом 300-30 тысяч лет, после чего сменяются более совершенными и небольшими инструментами.

Исследователи изучили стоянки древних людей в различных регионах Западной Африки, включая пустыню, леса и речные системы Сенегала и Гамбии. По словам ученых, эти места хорошо изолированы от других регионов Африки, а также в меньшей степени подвергались изменениям климата. Именно поэтому переход к новой культуре здесь произошел значительно позднее.

Около 15 тысяч лет назад в Центральной и Западной Африке значительно усилилась влажность и увеличилась площадь лесов, что, возможно, создавало коридоры для распространения новой культуры из других регионов.