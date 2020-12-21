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Ученые выдвинули гипотезу о способе древних людей переживать суровые зимы

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Фото: Felix Ordonez / Reuters

Чтобы пережить суровые зимы, неандертальцы впадали в спячку. Такую гипотезу выдвинули ученые, проанализировав кости, найденные в древней братской могиле на севере Испании. Их работа опубликована в журнале L'Antropologie.

Возраст останков оценили в 400 тысяч лет. Ученые отметили, что рост рост найденных костей прерывался каждый год на несколько месяцев. Это схоже со строением костей животных, впадающих на зиму в спячку, например, пещерных медведей.

По предположению исследователей, окрестности пещеры Сима-де-лос-Уэсос не могли обеспечить древних людей достаточно жирной пищей для выживания в морозы. Ученые заключили, что спячка была для людей единственным способом выжить.

Ранее ученые Болонского университета в Италии опровергли версию, согласно которой неандертальцы исчезли из-за изменения климата. Оказалось, что изменения климата 42-45 тысяч лет назад, когда на плато Мурге обитали неандертальцы и сосуществовали вместе с Homo sapiens, были незначительными и отсутствовали сильные и продолжительные засухи.

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