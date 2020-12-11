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Раскрыта полувековая тайна древних людей

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Фото: Antoine Balzeau / CNRS / MNHN

Антропологи Национального центра научных исследований (CNRS) и Национального музея естественной истории Франции раскрыли полувековую тайну останков неандертальца, жившего около 41 тысячи лет назад. Ученые обнаружили доказательство, что останки ребенка двухлетнего возраста были преднамеренно захоронены, что указывает на существование у древних людей довольно сложных ритуалов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи тщательно проанализировали кости, найденные на стоянке неандертальцев Ла Феррасси на юго-западе Франции и хранящиеся в музее уже 50 лет, начиная с 1970-х годов. Специалисты также изучили записные книжки и полевые журналы археологов, проводивших раскопки и убежденных, что ребенок был похоронен.

Согласно полученным результатам, первоначальный вывод ученых был верным: останки ребенка действительно были похоронены. Таким образом, исследователи не подтвердили ныне популярную точку зрения, согласно которой версия о преднамеренном захоронении стала результатом ошибок в методах археологов.

Останки оказались в более древнем слое осадочных пород, то есть древние люди специально вырыли яму, куда аккуратно поместили тело. Эту точку зрения подтверждает и то, что на останках не было следов ни зубов животных, ни какого-любого воздействия, а значит, тело быстро закопали.

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