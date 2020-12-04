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В Москве показали фрагмент черепа Гитлера

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Госархив России к своему 100-летию подготовил выставку «Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива РФ», посетителям которой, в частности, показали фрагмент черепа фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Помимо части черепа, на выставке, которая открылась в Москве, также можно увидеть материалы о секретном расследовании смерти Гитлера и о нацистских концлагерях. Кроме того, там представлены погоны генерала Алексея Брусилова, платье балерины Матильды Кшесинской, проект флага РСФСР, который был разработан в 1947 году, а также пули и штыки, которыми были убиты члены семьи российского императора Николая II в 1918 году.

В общей сложности временная экспозиция охватывает более чем 200-летний период истории страны. Она будет открыта с 4 декабря 2020-го по 31 января 2021 года.

В конце ноября сообщалось, что археологи в Аргентине изучили секретное убежище, которое находится в 600 милях к северу от Буэнос-Айреса и, предположительно, предназначалось для руководителей нацистской Германии. Отмечалось, что в постройках обнаружили общую фотографию Адольфа Гитлера и итальянского диктатора Бенито Муссолини на прогулке, а также коробку 1940 года с золотыми монетами, которые были изготовлены в Германии в период Второй мировой войны. В том же месте был найден снимок ребенка, одетого в нацистскую форму со свастикой на рукаве.

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