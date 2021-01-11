Стало известно об отношениях Трампа и Пенса после штурма Капитолия

Действующий президент США Дональд Трамп ни разу не позвонил вице-президенту Майку Пенсу после штурма Капитолия 6 января. Об этом стало известно корреспонденту телеканала NBC Халли Джексон от источников, знакомых с ситуацией.

По информации издания, отношения между политиками в настоящий момент нельзя назвать хорошими. В частности, Трамп не попытался связаться с Пенсом, пока тот вместе с семьей скрывался в бункере от ворвавшихся в Капитолий сторонников действующего президента. Трамп не звонил вице-президенту и после событий 6 января. «Это поразительная деталь, и я думаю, что она отражает... насколько враждебными стали [их отношения]», — заметила Джексон в эфире телеканала.

Ранее сообщалось, что Пенс решил пойти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского главы Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.