Экс-командиру ОМОН отменили приговор за избиение бойца во время спарринга

В Челябинске седьмой кассационный суд отменил приговор экс-командиру тюменского отряда ОМОН Владимиру Бутре, которого ранее признали виновным в избиении бойца. Об этом сообщает 72.RU.

В ноябре 2014 года командир устроил 23-летнему бойцу спарринг, в результате которого молодой человек получил черепно-мозговую травму и стал инвалидом первой группы.

Как уточняет Znak, Бутра несколько раз ударил бойца ногами и руками по голове и телу.

В 2019 году суд Тюмени признал Бутру виновным по пунктам «а», «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ и приговорил к четырем годам лишения свободы условно.

Командир не признал вину и добился отмены обвинительного приговора.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени, где его рассмотрят повторно.