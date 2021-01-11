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Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора подсчитал траты Дурова на спасение Telegram

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Павел Дуров
Павел Дуров
Фото: Albert Gea / Reuters

Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в интервью изданию Baza рассказал о деталях блокировки мессенджера Telegram в России. В частности, он подсчитал, сколько примерно средств тратил его создатель Павел Дуров на то, чтобы спасти мессенджер от отключения. Разговор доступен на YouTube-канале издания.

По словам Ампелонского, изначально Telegram использовал восемь тысяч IP-адресов. К началу блокировки их количество выросло до 15,5 миллиона.

«Так или иначе у этого кратного увеличения IP-адресов тоже была какая-то своя цена для Павла Олеговича Дурова. По-моему, у Amazon Web Services, который Telegram использовал для расширения своих пулов IP, один IP-адрес стоил 0,5 цента в час», — сказал Ампелонский.

По подсчетам бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора, прирост IP-адресов для работы Telegram стоил Дурову около 75 тысяч долларов в час (5,6 миллиона рублей по текущему курсу).

Ампелонский не утверждает, что Дуров тратил на спасение мессенджера от блокировки именно такие суммы. Однако эти подсчеты, по мнению бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора, позволяют представить, сколько примерно создатель Telegram мог вкладывать в развитие своего проекта.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, с помощью которых силовики могли получить доступ к переписке пользователей. Попытки блокировок в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Спустя несколько недель сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре сообщили о создании другой системы, которая поможет полностью заблокировать Telegram в России в течение года.

В июне 2020 года Роскомнадзор разблокировал мессенджер. В ведомстве уточнили, что это произошло по согласованию с Генеральной прокуратурой.

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