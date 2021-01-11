Украина ограничила поставки газа в Европу

«Оператор ГТС [газотранспортной системы] Украины» ограничил поставки газа в Европу на условиях транзита из-за слишком большого спроса, сообщается на официальном сайте компании.

«Заказы трейдеров на транспортировку газа из Украины в ЕС на виртуальной точке соединения Украина-Польша больше, чем способность газотранспортной системы на данный момент. Компания была вынуждена ограничить заказы трейдеров на вывоз газа в режиме short-haul [транспортировки на короткие расстояния]», — говорится в сообщении.

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По подсчетам «Оператора ГТС Украины», заказы на прокачку газа в направлении Польши на гарантированной основе составили 11,1 миллиона кубометров в сутки. Еще 120 тысяч кубометров были дозаказаны посредством аукционов, заказы по принципу short-haul в первых числах января составили три миллиона кубометров в сутки.

Таким образом, компания вынуждена была отказаться от транзита 1,3 миллиона кубометров газа в сутки.

«Оператор ГТС Украины» был выделен из национальной газовой компании «Нафтогаз Украины» в начале 2020 года по условиям соглашения о продлении транзита российского газа с «Газпромом». В первый год его действия российская компания обязалась транспортировать через территорию Украины 65 миллиардов кубометров газа в первый год и 40 миллиардов в последующие. Это вызвало потребность в дополнительной прокачке транзитного топлива — во избежание простаивания мощностей.