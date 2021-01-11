Российский поставщик Boeing уволил главу

Концерн «ВСМПО-Ависма», выступающий поставщиком титана для американского производителя самолетов Boeing, уволил главу Сергея Степанова, следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Решение об увольнении Степанова было принято на заседании совета директоров, состоявшемся 31 декабря. В пресс-релизе, который приводит РБК, указывается, что поводом послужили «семейные причины», а также желание топ-менеджера «уделять больше времени семье и новорожденной дочери».

На его место был назначен Дмитрий Осипов, ранее возглавлявший одного из лидеров мирового рынка калийных удобрений «Уралкалий». Контракт с ним заключен на три года, до января 2024-го.

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Нынешняя смена руководства стала третьей для «ВСМПО-Ависма» за последний год. В мае 2020-го с должности гендиректора был уволен Михаил Воеводин, которого временно сменил Максим Кузюк. В июле на место Кузюка был назначен Степанов. Незадолго до отставки Кузюк заявил, что деятельность компании может быть приостановлена из-за нехватки заказов, однако впоследствии его слова были опровергнуты собственниками.

В августе в отношении Воеводина было возбуждено уголовное дело о хищении активов «ВСМПО-Ависма» в особо крупном размере. Компания подала иск к бывшему главе на четыре миллиарда рублей, однако впоследствии снизила сумму требований до 1,7 миллиарда.

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титановых изделий с высокой степенью механической проработки. Компания выступает основным поставщиком американского Boeing, продолжив сотрудничество с ним даже после введения в отношении России санкций. 25 процентов плюс одна акция предприятия принадлежит госкорпорации «Ростех», 65 процентами владеет бизнесмен Михаил Шелков.