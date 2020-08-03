На бывшего главу российского поставщика Boeing завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Часть компании (25 процентов) принадлежит «Ростеху», передает РБК. Представитель госкорпорации подтвердил факт уголовного преследования, но не стал раскрывать деталей дела. «ВСМПО-Ависма» — один из крупнейших мировых поставщиков титана, в частности, компонентами пользуются Boeing и Airbus.

Ранее Telegram-канал «Давыдов. Индекс» со ссылкой на данные МВД сообщил, что речь идет о мошенничестве. Источник канала указал, что расследование против Воеводина было инициировано акционерами компании. «Расследуются случаи многократного завышения цен при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов. По предварительным данным, сумма хищений сопоставима с зарплатой всех сотрудников "ВСМПО-Ависма" за полтора года», — добавил источник.

В полиции не подтвердили информацию о мошенничестве, указав, что приведенные в соцсети данные проверяются. Воеводин возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009 года, в 2020-м он уволился на фоне падения числа заказов в компании из-за пандемии коронавируса.