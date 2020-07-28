Россия рассказала о масштабном контракте с Турцией

Россия досрочно выполнила перед Турцией взятые на себя обязательства по первой части поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщил президенту страны Владимиру Путину глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки», — сказал менеджер.
В июле глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков, вызванного покупкой Анкарой у Москвы ЗРС, вырастут на 600 миллионов долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.