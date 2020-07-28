Глава «Ростеха» принес Путину увесистый кейс

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов принес на встречу с президентом России Владимиром Путиным увесистый кейс. Видео опубликовано в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На кадрах видно, как Чемезов открывает портфель, достает оттуда документы и передает их Путину. Уточняется, что в фирменном кейсе «Ростеха» находился отчет о работе корпорации.

В сентябре прошлого года Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина, которое политологи считают самым влиятельным неформальным политическим институтом в России. Глава «Ростеха» признался, что многих из этих людей знает, но ни в каких совместных обсуждениях они не участвуют.