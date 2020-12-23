Российский поставщик Boeing прокомментировал санкции США против компании

Новые санкции, введенные по инициативе США против российского производителя титана «ВСМПО-Ависма», никак не повлияют на производственный процесс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на "ВСМПО-Ависма" в производстве титана применяются только российские технологии, и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать», — уточняется в сообщении.

21 декабря бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США (BIS) расширило санкции против «ВСМПО-Ависма».

В общей сложности под ограничения американских властей попали 103 компании и ведомства из России и Китая, которые «сотрудничают с вооруженными силами своих государств». Включенные в список организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. Все эти производители были отнесены к так называемым «конечным военным пользователям», для работы с которыми американские компании должны будут получать разрешение властей.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана и титановой продукции, покупателями которой выступают крупнейшие мировые авиапроизводители. В частности, компонентами пользуются Boeing и Airbus.

В конце октября сообщалось, что бывший генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин выплатит компенсацию за причиненный ущерб Корпорации в размере 1,95 миллиарда рублей, чтобы избежать взыскания убытков на общую сумму более 4 миллиардов рублей. В августе стало известно, что следователи возбудили в отношении Воеводина уголовное дело.