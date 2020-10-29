Экс-директор «ВСМПО-Ависма» признал вину и выплатит корпорации компенсацию

Бывший генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин выплатит компенсацию за причиненный ущерб Корпорации в размере 1,95 миллиарда рублей, чтобы избежать взыскания убытков на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Соответствующее мировое соглашение утвердил арбитражный Свердловской области по иску Корпорации «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана.

Суд Свердловской области выпустил постановление, согласно которому иск был урегулирован заключением мирного соглашения. Экс-директор Корпорации обязан выплатить истцу средства в течение 47 дней.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено ГУ МВД по Свердловской области по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах») по заявлению акционеров Корпорации «ВСМПО-Ависма». В ходе судебного расследования были выявлены хищения в размере 4 миллиардов рублей.

