Национализацию угрожавшей башкирскому шихану компании оспорили

Бывшие владельцы «Башкирской содовой компании» (БСК), угрожавшей шихану Куштау, оспорили решение суда о ее национализации, сообщает РБК со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Республики Башкортостан.

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Истцом в апелляционной инстанции выступает компания «Башкирская химия», до конца прошлого года владевшая 51 процентом акций БСК. Собственники «Башкирской химии» Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников ранее заявляли, что сделка 2013 года, в результате которой компании «Сода» и «Каустик» были объединены в БСК, получала одобрение Федеральной антимонопольной службы и властей Башкирии.

«Башкирская содовая компания» была национализирована по решению суда в начале декабря. Иск об отчуждении акций, принадлежавших «Башкирской химии», а также миноритарным владельцам, подала Генпрокуратура, организовавшая проверку после вмешательства президента Владимира Путина.

Деятельность БСК оказалась в центре общественного внимания в августе прошлого года, когда компания начала разработку шихана (горы) Куштау, считающегося памятником природы. Это вызвало протесты местных жителей, после которых региональные власти приняли решение остановить работы и наделить гору дополнительным защитным статусом.