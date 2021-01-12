Появилось видео задержания чеченского авторитета бойцами ОМОН

Появилось видео задержания криминального авторитета в Новосибирске. Запись опубликована на сайте регионального управления МВД. В спецоперации принимали участие бойцы ОМОН, сотрудники полиции, ФСИН и ФСБ.

На кадрах видно, как силовики приходят в квартиру подозреваемого и надевают на него наручники. По решению суда мужчина арестован.

Речь идет о задержании чеченского авторитета по кличке Бай.

По данным следствия, авторитет вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, распространял преступные традиции, урегулировал криминальные споры. В сферу его влияния входила Новосибирская область. Против него возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Бай был судим за разбой и бандитизм.