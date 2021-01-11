Сотрудники Росгвардии задержали криминального авторитета Бая

В Новосибирске сотрудники уголовного розыска, управления по борьбе с экономическими преступлениями и бойцами Росгвардии задержали авторитета, известного в криминальных кругах как Бай. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 36-летний уроженец Чечни с января 2020 года был в регионе положенцем и контролировал воровской общак. Против Бая возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Задержанный уже был судим за разбой и бандитизм.

Ранее сообщалось, что в Москве при попытке сбежать от полиции погиб криминальный авторитет Ризван Гусейнов, известный по прозвищу Резвый. Пытаясь скрыться от силовиков, мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа жилого дома и получил смертельные травмы.