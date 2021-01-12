Участник телеигры показал пенис ведущему

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Участник британской телевикторины Family Fortunes (аналог «Сто к одному») показал пенис ведущему Джино Д’Акампо (Gino D’Acampo). Об этом сообщает Daily Star.

Перед началом игры ведущий подошел к семье Крейгов из шотландского города Фолкерк. Один из участников — мужчина по имени Джеймс — пришел на запись эфира в килте. Д’Акампо спросил, чем обусловлен нестандартный выбор одежды. Джеймс ответил, что носит килт, потому что ему есть, чем похвастаться.

В доказательство своих слов шотландец на мгновение приподнял килт, чтобы ведущий мог разглядеть, что под ним действительно нет никакой нижней одежды.

«Он настоящий шотландец! Вы серьезно без трусов?» — воскликнул Д’Акампо, удивившись увиденному. Ведущий добавил, что участник «полностью рыжий».

Сидящие в зале зрители и остальные участники телевикторины разразились смехом, увидев реакцию Д’Акампо. Пользователи соцсетей тоже позитивно отреагировали на ситуацию. Например, один из юзеров в шутку назвал Джеймса «рыжим зверем».