Девятилетний мальчик спас сестру от вооруженного преступника

Мальчик в американском городе Муди, штат Алабама, спас младшую сестру во время вооруженного похищения автомобиля на автозаправке. Об этом сообщает издание New York Post.

В четверг, 7 января, беременная Кристин Уокер (Kristin Walker) вместе с детьми заехала на автозаправочную станцию и вышла из автомобиля. Девятилетний Итан Уокер (Ethan Walker) остался на заднем сиденье вместе с шестилетней сестрой Одри (Audrey).

Неожиданно мужчина вылез из припаркованного рядом автомобиля Chervolet и прыгнул на переднее сиденье. «Я буквально прыгнула на него и вытащила ключи из замка зажигания», — рассказала Кристин. Но преступник направил на нее пистолет.

В этот момент Итан быстро выпрыгнул из машины, обежал ее и вытащил сестру. Подозреваемый уехал на автомобиле Уокеров.

Кристин благодарна своему сыну за быструю реакцию. «Итан был таким спокойным, хладнокровным и собранным во время этого происшествия», — рассказала она.

Позже полицейские задержали двух подозреваемых — 18-летнего Кендариана Торана (Kendarian Toran) и 23-летнего Эрика Уайта (Eric White). Позже им будут предъявлены обвинения.

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