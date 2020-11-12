Пятилетняя девочка самостоятельно вызвала скорую помощь и спасла мать

Пятилетняя девочка в американском городе Хоупуэлл, штат Вирджиния, самостоятельно вызвала скорую помощь и спасла мать, когда женщине потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает сайт телеканала 11 WJHL.

Днем в воскресенье, 8 ноября, 39-летняя Лашонасти Тарбервилль (Lashaunastey Turberville) находилась одна дома с пятилетней дочерью Девеей Боксли (Devea Boxley).

Внезапно Тарбервилль почувствовала себя плохо. «Появились жар, обильное потоотделение и тошнота. У меня закружилась голова, я легла», — рассказала Тарбервилль.

Девеа подошла к матери, чтобы посмотреть, что случилось, и поняла, что что-то не так. «Я помню, как она говорила: "Мам, скажи что-нибудь"», — отметила Тарбервилль. Женщина не могла ни шевелиться, ни говорить.

Тогда Девеа побежала искать мобильный телефон матери. Она разблокировала гаджет, открыла звонки, набрала номер скорой помощи и нажала «вызов». Ребенок сумел объяснить диспетчерам, что произошло.

В ожидании врачей девочка гладила мать по голове и принесла ей чашку воды. Прибывшие на вызов парамедики положили Тарбервилль в машину скорой помощи и отвезли в местную больницу.

Врачи сообщили, что у Тарбервилль произошла гипогликемическая реакция. Уровень сахара в ее крови упал до опасно низкого значения. По их прогнозам, с женщиной все будет в порядке.

«Девеа — мой маленький герой. Я просто рада, что эта ситуация не напугала ее, она сохранила хладнокровие и не плакала», — сказала Тарбервилль. Женщина рассказала, что до этого сама на всякий случай научила ребенка звонить в скорую помощь, так как Девеа часто оставалась с прабабушкой.

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