«Манчестер Юнайтед» победил благодаря голу Погба и стал лидером АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» в перенесенном матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 12 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственным голом во втором тайме отметился Поль Погба.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 36 очков и стать единоличным лидером АПЛ. В активе «Бернли» 16 очков, клуб занимает 16-ю позицию в чемпионате.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 17 января на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Бернли» днем раньше на чужом поле встретится с «Вест Хэмом».