Украинец разбил машину при попытке прорваться в Крым

Житель Украины разбил машину при попытке прорваться на территорию Крымского полуострова. Об этом сообщает издание «НВ» со ссылкой на украинскую Госпогранслужбу.

29-летний житель Запорожья приехал на пункт пропуска «Чонгар» со стороны Украины. «Он не давал осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств — болард», — рассказали в Госпогранслужбе.

Нарушителя вытащили из салона автомобиля и задержали. В ведомстве подчеркивают, что он «вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка».

Задержанного передали полицейским.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали данное решение. Украина считает это оккупацией.