Российский миллиардер потратил на день рождения ребенка в Майами миллионы рублей

Российский миллиардер Владислав Доронин потратил на празднование дня рождения дочери несколько миллионов рублей. Об этом сообщает портал Page Six.

Согласно подсчетам журналистов, празднование четырехлетия девочки, которое состоялось в Майами, обошлось бизнесмену в 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Отмечается, что на мероприятии выступали артисты всемирно известного цирка Cirque du Soleil в костюмах Винни-Пуха, кекса и балерины.

По информации издания, на территории усадьбы разместили карусель и большой фуршет с десертами. Помимо артистов цирка, на торжестве выступал фаерщик (артист, выступающий в жанре огненного шоу — прим. «Ленты.ру») и работал аниматор, организующий игры для гостей.

Миллиардер Владислав Доронин и модель Кристина Романова встречаются с 2015 года. Известно, что пара воспитывает двоих детей.

Ранее в июле 2020 года журналисты раскрыли подробности роскошной жизни детей российских звезд за границей. Например, дочь российской бизнесвумен (ее имя не раскрывается) Анна Милявская закончила университет Regent's University, обучение в котором стоит 40 тысяч фунтов стерлингов в год. В то же время дочь олигарха Романа Абрамовича Софья регулярно демонстрирует подписчикам своих лошадей: цена одной из них составляет 500 тысяч фунтов стерлингов.