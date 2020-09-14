Наоми Кэмпбелл опередила российского миллиардера с судебным иском

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл подала в суд на российского миллиардера Владислава Доронина. Об этом сообщает New York Post.

В феврале знаменитость потребовала от бизнесмена вернуть ей вещи, которые в настоящий момент находятся в его владении. По словам приближенного к модели источника, она требовала их возвращения в течение многих лет, однако в последнее время они не общались на эту тему.

Таким образом знаменитость на несколько месяцев опередила Доронина с иском, который недавно также взыскал с нее возвращения долгов через суд.

Представитель бизнесмена Пол Оконнор III (Paul O’Connor III) заявил, что его клиент пытался решить все финансовые вопросы в частном порядке, однако его попытки не увенчались успехом. В связи с этим Доронин обратился к правовой системе для урегулирования конфликта.

По информации издания, 50-летняя Кэмпбелл не испытывает злости от действий Доронина, а скорее наоборот. «Дело не только в деньгах — для них это игра. Все дело в любви к власти», — объяснил общий друг бывшей пары.

Ранее стало известно, что предприниматель обвиняет бывшую возлюбленную в удержании принадлежащего ему имущества на сумму более чем три миллиона долларов. Доронин подчеркнул, что она отказывается возвращать ему деньги, которые он одолжил ей, не уточняя при этом суммы.

Кэмпбелл и Доронин начали отношения в 2008 году, а через пять лет пара распалась. Известно, что во время отношений предприниматель часто дарил модели подарки, в том числе и дом в форме символа Глаза Гора на острове Клеопатры в Турции.