«Эвертон» победил «Вулверхэмптон» и вышел на четвертое место в АПЛ

«Эвертон» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 12 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.. На гол Рубена Невеша ириски ответили точными ударами Алекса Ивоби и Майкла Кина.

Победа позволила «Эвертону» набрать 32 очка и выйти на четвертое место в чемпионате. В активе «Вулверхэмптона» 22 очка, команда занимает 14-ю позицию.

«Эвертон» в следующем туре 17 января на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Вулверхэмптон» днем раньше на своем поле примет «Вест Бромвич».