Древние акулы-монстры оказались внутриутробными каннибалами

Ученые Университета де Поля в Чикаго выяснили, что детеныши мегалодона уже рождаются крупными особями. Причиной этого является то, что в утробе матери некоторые эмбрионы быстро развиваются и начинают пожирать другие эмбрионы. Это явление называется оофагией или внутриутробным каннибализмом. Об особенностях размножения древних акул-монстров сообщается в статье, опубликованной в журнале Historical Biology, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали окаменевшие позвонки одной 9-метровой особи мегалодона с помощью компьютерной томографии. Они выявили 46 полос роста, аналогичных древесным кольцам. Оказалось, что размер акулы при рождении уже достигал двух метров в длину.

Подобное поведение характерно для некоторых ламнообразных акул, к которым относятся песчаные акулы. Эмбрионы, которые вылупились из яиц первыми, начинают поедать невылупившихся братьев и сестер. В результате выживает всего несколько эмбрионов, однако они развиваются в довольно крупных акул. Хотя это энергетически затратно для матери, большой размер снижает шансы молодых особей быть съеденными.