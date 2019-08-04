Ученые смогли записать древнейшую акулу на видео

OceanX / YouTube

Группа ученых из Университета штата Флорида, возглавляемая исследователем Дином Граббсом, смогла записать на видео шестижаберную акулу — один из древнейших видов акул на земле. Об этом пишет издание Newsweek.

Запись была сделана во время погружения на подводном аппарате Nadir, запуски которого проводились в рамках экспедиции, организованной OceanX. Команде судна удалось подойти к самке шестижаберной акулы на очень близкое расстояние. Один из исследователей отмечает, что ее размер был больше субмарины. Во время записи ролика акула попыталась отгрызть гарпун, который был установлен на судне.

Шестижаберные акулы — самые крупные из рыб этого семейства. В среднем их размер достигает пяти метров, а вес превышает тонну. При этом самки значительно крупнее самцов. Самая крупная из обнаруженных учеными акул составляла в длину 5,4 метра. От прочих акул их отличает наличие шести, а не пяти жаберных щелей, что и подарило им их название. Этот вид животных существует уже 180 миллионов лет.

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