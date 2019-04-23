Печень белых акул оказалась главным лакомством косаток

Белые акулы испытывают беспокойство и страх при виде косаток, которые охотятся за их печенью. Об этом сообщает научное издание Scientific Reports.

Группа американских биологов проводила наблюдения в период с 2006 по 2013 годы. Данные показали, что всякий раз, когда косатки появлялись в зоне охоты белых акул, те сразу же уплывали подальше и могли не появляться в этом месте долгое время.

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Ученые рассказали, что в 2017 году на берег были выброшены пять мертвых акул, и у каждой отсутствовала печень. Исследователей удивило, что орган был удален почти с хирургической точностью. Выяснилось, что косатки кусают своих жертв около грудных плавников, а затем выдавливают их печень из ран. «Это похоже на выдавливание зубной пасты», — пояснил соавтор исследования Сальвадор Йоргенсен.

Также косатки охотятся на морских слонов, но подобные атаки случаются крайне редко.

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