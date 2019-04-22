Акула помогла американцу найти смертоносный рак

Житель американского штата Массачусетс своевременно узнал о злокачественной опухоли почки благодаря обращению в больницу после нападения акулы. Об этом сообщает издание The Epoch Times.

39-летний Юджин Финни столкнулся с хищной рыбой во время отдыха в Калифорнии. Он почувствовал сильную боль, когда плавал в море с 10-летней дочерью. «Что-то ударило меня сзади, — вспоминает мужчина. — Меня никогда так сильно не било. Удар был довольно резкий». Он немедленно подхватил девочку и направился к берегу. Там он узнал, что в воде заметили акул.

На спине Финни осталась длинная кровоточащая рана. Поначалу он не придал ей значения, однако боль в спине становилась все сильнее, и ему пришлось пойти в больницу. Как выяснилось, удар, нанесенный акулой, вызвал внутренний ушиб грудной полости. Попутно врачи обнаружили на его правой почке злокачественную опухоль величиной с грецкий орех.

Опухоль удалось удалить на ранней стадии. «Если бы этого случая с акулой не было, и я не пошел бы в больницу с жалобами на боль в груди, то никогда бы не узнал о раке, — говорит Финни. — Мне повезло. Я получил второй шанс на жизнь и не собираюсь его упускать».

В апреле сообщалось, что жительница английского города Саутгемптон, графство Гэмпшир, вовремя заметила злокачественную опухоль благодаря УЗИ на раннем сроке беременности. Женщина считает, что ребенок спас ей жизнь.

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